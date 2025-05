Acheter-louer.fr en forte baisse d'activité en 2024

(AOF) - Acheter-Louer.fr, spécialiste des solutions de marketing digital, du data et de l’imagerie 2D-3D dans l’immobilier et l’habitat, a vu sa perte nette annuelle s'aggraver, passant de 10,05 millions d'euros à 17,16 millions d'euros. La perte opérationnelle a été légèrement réduite, de 931000 euros à 846000 euros. Le chiffre d'affaires a atteint sur la période 1,11 million d'euros, contre plus du double il y a un an : 2,30 millions d'euros.

Dans un environnement économique restant particulièrement difficile pour le secteur immobilier, la baisse d'activité pèsera mécaniquement sur les résultats du 1er semestre 2025.

Acheter-Louer.fr a d'ores et déjà pris des mesures fortes d'économies et continue de travailler activement sur l'optimisation de ses coûts afin de traverser cette crise sectorielle qui perdure et devrait se poursuivre jusqu'en septembre 2025 selon les estimations des professionnels du secteur.

L'entreprise a annoncé le 11 février 2025, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde auprès du Tribunal de Commerce de Paris.

La durée initiale de cette procédure est de 6 mois, soit jusqu'au 11 aout 2025, renouvelable pour une période complémentaire de 6 mois maximum.

Dans le cadre de cette procédure de sauvegarde, la société de financement Real Estate Technology Opportunities, qui contribue régulièrement depuis mars 2023 au financement de la Société notamment sous forme d'OCEANE, a indiqué à la Société qu'elle acceptait de consentir un nouveau financement d'un montant total de 485 000 € sous forme de prêt par versements de 7 mensualités.

Ce financement à échéance au 31 décembre 2025 assurerait ainsi les besoins financiers de la Société pour son exploitation courante jusqu'à cette date.

AOF - EN SAVOIR PLUS