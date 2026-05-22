ACHETER-LOUER.FR : Communiqué de presse du 22/05/2026 : Acheter-louer.fr Résultats annuel 2025

Paris, le 22 Mai 2026

À 19 heures

Résultats annuel 2025







En milliers d'euros

2025*

2024 Chiffre d'affaires 798 1 113 Autres produits d'exploitation 2 100 1 039 Produits d'exploitation 2 898 2 152 EBITDA** (1 408) (846) Charges de personnel (1 073) (1 764) Autres charges d'exploitation (1 296) (1 206) Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (1 810) (9 753) Impôts et taxes (27) (29) Résultat d'exploitation (1 408) (10 820) Résultat financier (Provision financière technique) (370 798) (6 771) Résultat exceptionnel 45 - Résultat net de l'ensemble consolidé (372 208) (17 552) Résultat net part du groupe (372 183) (17 540)

* Données financières consolidées en cours d'audit

** EBITDA = Résultat d'exploitation + Dotations aux amortissements et provisions + Impôts et taxe

Une amélioration sensible du résultat d'exploitation

Le Groupe ACHETER-LOUER.FR, spécialiste des solutions de matchmaking et de média dans l'immobilier et l'habitat, avec des dispositifs de marketing digital, de data et d'imagerie 2D-3D, ainsi qu'une activité d'acquisition pour compte propre de cryptoactif Solana, via sa filiale Sol Treasury Corp détenue à 100% du capital par la Société, a réalisé sur l'exercice 2025 un chiffre d'affaires consolidé de 798 K€ contre 1 113 K€ au titre de l'exercice précédent, soit une baisse de 28 % dans un contexte de crise persistante du marché immobilier.

Cette baisse d'activité reste directement liée au ralentissement des transactions immobilières et à un environnement économique toujours complexe pour les acteurs du secteur immobilier et de l'habitat.

Dans ce contexte, le Groupe a poursuivi en 2025 ses mesures de restructuration et d'optimisation de ses coûts, avec notamment une réduction significative des charges de personnel qui ressortent à 1 073 K€ contre 1 764 K€ en 2024, soit une baisse de près de 39 %.

Les autres produits d'exploitation progressent fortement à 2 100 K€ contre 1 039 K€ en 2024, portant les produits d'exploitation consolidés à 2 898 K€ contre 2 152 K€ l'année précédente.

Le résultat d'exploitation consolidé ressort à (1 408) K€ contre (10 820) K€ en 2024, bénéficiant notamment d'une forte diminution des dotations aux amortissements, dépréciations et provisions.

Cette amélioration traduit les effets des mesures d'économies engagées par le Groupe ainsi que les restructurations opérationnelles menées au cours de l'exercice.

Le résultat financier ressort à (370 798) K€ et intègre principalement les impacts comptables liés aux opérations de restructuration financière, aux émissions et remboursements d'instruments obligataires convertibles et remboursables en actions, ainsi qu'aux effets dilutifs associés.

Ainsi, le résultat net consolidé part du Groupe au 31 décembre 2025 s'établit à (372 183) K€ contre (17 540) K€ au 31 décembre 2024.

Structure financière

En milliers d'euros 2025* 2024 Actif immobilisé 35 173 Actif circulant 2 312 489 Dont trésorerie et disponibilités 38 18 Capitaux propres part du groupe (7 007) (7 664) Dettes financières 7 412 6 290 Total dettes 9 395 8 342 Total bilan 2 347 661

* Données financières consolidées en cours d'audit

Au 31 décembre 2025, les disponibilités consolidées du Groupe s'élèvent à 38 K€ contre 18 K€ au 31 décembre 2024.

Le montant des capitaux propres consolidés ressort à (7 007) K€ contre (7 664) K€ à fin 2024.

Faits marquants 2025

L'exercice 2025 a été marqué par plusieurs opérations structurantes :

- l'ouverture puis la prolongation d'une procédure de sauvegarde afin de restructurer le passif ;

- la mise en place de plusieurs opérations de restructuration financière et d'émissions obligataires ;

- le lancement d'une nouvelle activité stratégique d'acquisition pour compte propre de cryptoactif Solana.

Perspectives

Dans un environnement économique qui demeure difficile pour les marchés de l'immobilier, de l'habitat et du marketing digital, ACHETER-LOUER.FR poursuit activement ses mesures d'optimisation de coûts et sa stratégie de recentrage.

Le Groupe entend poursuivre le développement de sa nouvelle activité liée aux cryptoactifs via SOL TREASURY CORP.

Avec l'ambition d'être un acteur reconnu dans le conseil et le développement de stratégies d'exploitation de data, de sécurisation de flux de données via des technologies décentralisées directement et/ou par l'intermédiaire de filiales spécialisées, et de participer à la montée en puissance du Web3.

Au 22 Mai 2026, le Groupe détenait 16 862 Solana pour une valorisation estimée à environ 1,31 M€, tandis que l'activité de staking avait déjà généré plus de 100 K€ de revenus financiers depuis août 2025.

La Société indique également poursuivre les discussions relatives à la cession de certaines activités historiques dans les meilleures conditions de marché possibles.

Le Groupe entre aujourd'hui dans une nouvelle séquence de développement, résolument tournée vers l'innovation, la performance et la création de valeur durable pour ses actionnaire

Le rapport financier 2025 comprenant le rapport de gestion du Directoire, le rapport sur le Gouvernement et les annexes, sont disponibles sur le site d'Euronext et de la société.

Les rapports du Commissaire Aux Comptes, seront publiés sur le site d'Euronext et de la société, dès que les procédures d'audit et de certification des comptes par le Commissaire Aux Comptes seront terminées.

CALENDRIER FINANCIER :

Le 30 juin 2025, Assemblée générale des actionnaires (Statuant sur les comptes de l'exercice 2025)

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0014011O84-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions de matchmaking, de média, de data et d'imagerie 2D-3D.

Ainsi qu'une activité d'acquisition pour compte propre de cryptoactif Solana,

Via sa filiale détenue à 100% dénommée Sol Treasury Corp. www.soltreasurycorp.com

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