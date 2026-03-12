ACHETER-LOUER.FR : Communiqué de presse du 12/03/2026 : "Acheter-louer.fr annonce sa sortie de procédure de sauvegarde, permettant de finaliser sa restructuration financière et d'engager une nouvelle dynamique stratégique"

Paris, le 12 mars 2026

À 18 heures

Acheter-louer.fr annonce

sa sortie de procédure de sauvegarde,

permettant de finaliser sa restructuration financière

et d'engager une nouvelle dynamique stratégique

ACHETER-LOUER.FR (la « Société »), spécialiste des solutions de matchmaking et de média dans l'immobilier et l'habitat, avec des dispositifs de marketing digital, de data et d'imagerie 2D-3D, ainsi qu'une activité d'acquisition pour compte propre de cryptoactif Solana, via sa filiale Sol Treasury Corp détenue à 100% du capital par la Société, annonce qu'à la suite du jugement du Tribunal des activités économiques de Paris en date du 10 mars 2026, il a été mis fin à la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la Société.

Cette décision intervient suite à la mise en place le 29 janvier 2026, avec l'investisseur Digital Ventures I, d'un emprunt obligataire d'un montant nominal maximum potentiel de 4 000 000 euros sur 24 mois, par émission de bons d'émission (les « Bons d'Émission ») donnant accès à des obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (les « OCEANE »).

Dont la première tranche souscrite le 02 février 2026 d'un montant de 1 500 000 euros pour financer intégralement la dette, et permettant ainsi la fin de la procédure de sauvegarde et la restauration d'une situation financière assainie.

Pour rappel, par jugement du 11 février 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris avait ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la Société et fixé une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 11 août 2025. Cette période avait été renouvelée jusqu'au 11 février 2026.

Par requête déposée au greffe le 7 janvier 2026, ACHETER-LOUER.FR a demandé au tribunal de mettre fin à la procédure de sauvegarde conformément aux dispositions de l'article L622-12 du code de commerce qui dispose : « Lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur.

Suite à cette requête, le 16 février 2026 s'est tenue une audience en chambre du conseil.

Par jugement du 10 mars 2026, le Tribunal constatant qu'ACHETER-LOUER.FR disposait des sommes nécessaires pour désintéresser ses créanciers et s'acquitter des dettes et frais, a mis fin à la procédure de sauvegarde

Une étape clé dans la transformation du Groupe

La sortie de sauvegarde marque l'aboutissement d'un cycle de restructuration financière et le point de départ d'une nouvelle phase stratégique.

En consolidant sa structure bilancielle et en sécurisant ses ressources financières, Acheter-louer.fr se dote des moyens nécessaires pour accélérer sa transformation et déployer son nouveau positionnement.

Laurent CAMPAGNOLO, Président du Directoire d'acheter-louer.fr, a déclaré :

« La fin de la procédure de sauvegarde nous permet aujourd'hui de nous diversifier dans le secteur des cryptoactifs, en s'appuyant en autre sur notre portefeuille de client dans l'immobilier pour proposer des prestations de conseil dans le secteur des transactions numériques.

Notre ambition est claire : bâtir une réserve de valeur dynamique adossée au Solana, capable de soutenir le développement du Groupe, de renforcer notre structure financière dans la durée et de créer un levier de performance pour nos actionnaires.

Cette orientation marque une nouvelle étape dans la transformation d'Acheter-louer.fr vers un modèle innovant et tourné vers les opportunités offertes par l'économie numérique. »

Fort de fondamentaux consolidés, le Groupe entend désormais :

• Forte de son expérience dans les services digitalisés, se recentrer sur le secteur des cryptoactifs. Avec l'ambition d'être un acteur reconnu dans le conseil et le développement de stratégies d'exploitation de data, de sécurisation de flux de données via des technologies décentralisées directement et/ou par l'intermédiaire de filiales spécialisées, et de participer à la montée en puissance du Web3.

• De continuer à déployer sa stratégie d'acquisition pour compte propre de cryptoactif Solana (SOL), via sa filiale Sol Treasury Corp détenue à 100 %.

• Et de renforcer la performance et la rentabilité de ses activités historiques du digital pour l'immobilier et l'habitat, en capitalisant sur ses expertises digitales et data. Dans l'objectif de pouvoir céder, dans les meilleures conditions ses activités historiques.

Cette nouvelle orientation s'inscrit dans une vision de long terme visant à diversifier les sources de valeur, renforcer la résilience du modèle économique et positionner le Groupe sur des dynamiques de croissance à fort potentiel.

Une dynamique relancée, tournée vers la création de valeur

La finalisation de cette étape financière majeure permet à la Société d'aborder l'avenir avec une structure stabilisée, sans dettes, une stratégie clarifiée et une ambition renouvelée.

Acheter-louer.fr remercie l'ensemble de ses partenaires, collaborateurs, investisseurs et actionnaires pour leur confiance et leur soutien déterminant durant cette période de transformation.

Le Groupe entre aujourd'hui dans une nouvelle séquence de développement, résolument tournée vers l'innovation, la performance et la création de valeur durable pour ses actionnaires.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0014011O84-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions de matchmaking, de média, de data et d'imagerie 2D-3D.

Ainsi qu'une activité d'acquisition pour compte propre de cryptoactif Solana,

Via sa filiale détenue à 100% dénommée Sol Treasury Corp. www.soltreasurycorp.com

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

Contact Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

Inscription à la liste de diffusion des communiqués : https://www.acheter-louer.fr/abonnement-investisseur

Agenda financier : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/agenda-financier