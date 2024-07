ACHETER-LOUER.FR : Augmentation du montant du prêt de 1 500 000 € octroyé par la société REAL ESTATE TECHNOLOGY OPPORTUNITIES (RETO) porté à 2 550 000 € et allongement de sa durée jusqu'en avril 2025

PARIS , 16 juillet 2024 /PRNewswire/ -- ACHETER-LOUER.FR (la « Société ») (ISIN FR001400JAP8 – ALALO) avait annoncé, dans son communiqué de presse du 13 décembre 2023, l'octroi par RETO d'un prêt d'un montant de 1 500 000 euros (le « Prêt ») dont les principales caractéristiques étaient les suivantes :

Montant du Prêt : 1 500 000 euros

Modalités de versement du Prêt : dix tranches de 150 000 euros versées mensuellement à la Société à compter du 1 er janvier 2024 jusqu'au 1 er septembre 2024 (dernière tranche), étant précisé que le versement de la première tranche a été effectué à la signature du contrat de Prêt.

janvier 2024 jusqu'au 1 septembre 2024 (dernière tranche), étant précisé que le versement de la première tranche a été effectué à la signature du contrat de Prêt. Garantie : A partir du tirage de la deuxième tranche, la Société consentira un nantissement des actions de ses filiales.

Maturité : 12 mois à compter de la date de tirage de chaque tranche

Intérêt : 15% de chaque tranche versée et payable à la date de Remboursement par compensation de créance de chaque tranche ou à la date d'échéance de la tranche concernée.

Remboursement du Prêt : RETO pourra, à sa seule discrétion, choisir d'être remboursé selon les modalités suivantes : Remboursement de chaque tranche versée au titre du Prêt par voie de compensation de créance avec le prix d'émission d'une tranche d'OCÉANE 2023 (« Remboursement par compensation de créance ») ; ou Remboursement en espèces par voie de virement bancaire.

Commission de Prêt : 45 000 euros payables en dix versements de 4 500 euros par déduction du montant de chaque tranche.

Rang du Prêt :1 er rang

Au terme d'un avenant en date du 15 juillet 2024, le Prêt a été modifié comme suit :

Montant du Prêt : le montant du Prêt est porté de 1 500 000 € à 2 550 000 €

Nombre de tranches : le nombre de tranches de 150 000 euros est porté de 10 à 17, versé entre le 11 décembre 2023 et 1er avril 2025 mensuellement à la Société.

Maturité du Prêt : la date de maturité du Prêt est prorogée du 1er septembre 2024 au 1er avril 2025.

Commission du Prêt : le montant de la commission est porté de 45 000 € à 76 500 €.

Les autres caractéristiques du Prêt demeurent inchangées et ce Prêt a été consommé à hauteur de 1 200 000 € à la date du présent communiqué de presse

Ce financement complémentaire de 1 050 000 € permet à la Société d'assurer son besoin en fonds de roulement jusqu'en avril 2025.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR001400JAP8 -ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

