ACHETER-LOUER.FR : Acheter-louer.fr reporte la publication de ses comptes annuels 2025

Paris, le 21 avril 2026

À 18 heures

Acheter-louer.fr reporte la publication

de ses comptes annuels 2025

ACHETER-LOUER.FR (la « Société »), spécialiste des solutions de matchmaking et de média dans l'immobilier et l'habitat, avec des dispositifs de marketing digital, de data et d'imagerie 2D-3D, ainsi qu'une activité d'acquisition pour compte propre de cryptoactif Solana, via sa filiale Sol Treasury Corp détenue à 100% du capital par la Société, informe ses actionnaires et l'ensemble du marché qu'elle ne sera pas en mesure de publier ses comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025 à la date initialement prévue du 30 avril 2026.

Ce report s'inscrit dans le contexte de la procédure de sauvegarde dont la Société a bénéficié, ouverte par jugement du Tribunal des activités économiques de Paris le 11 février 2025, et qui a pris fin le 10 mars 2026, à la suite du remboursement intégral de son passif.

La finalisation des travaux comptables et d'audit a été impactée par cette période particulière, nécessitant des diligences complémentaires liées notamment à la sortie de procédure et à la reconstitution d'une situation financière normalisée.

Dans ce contexte, la Société met tout en œuvre, en lien avec ses commissaires aux comptes, afin de finaliser ses états financiers dans les meilleurs délais.

Acheter-louer.fr s'engage à publier ses comptes annuels 2025 au plus tard le 29 mai 2026.

La Société tiendra le marché informé de toute évolution significative relative à ce calendrier.

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Ainsi qu'une activité d'acquisition pour compte propre de cryptoactif Solana,

Via sa filiale détenue à 100% dénommée Sol Treasury Corp. www.soltreasurycorp.com

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