ACHETER-LOUER.FR : Accélération de l'activité confirmée sur 2022

PARIS , 9 février 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe ACHETER-LOUER.FR, spécialiste des solutions de marketing digital et du data dans l'immobilier et l'habitat, clôture une année 2022 dynamique en termes d'activité avec un chiffre d'affaires de 3,7 M€, en croissance de 31% par rapport à 2021 et des produits d'exploitation de 4,6 M€ également en progression de 26% par rapport à l'exercice précédent. Porté par l'accélération de l'activité Digitale, le Groupe réalise un bon second semestre 2022 avec un chiffre d'affaires de 1,7 M€ en amélioration de + 68% par rapport au S2 2021 (1 M€) en dépit d'un marché de l'immobilier fortement perturbé.

En milliers d'euros 2022 ( * ) 2021 ( ** ) Variation

en %



Chiffre d'affaires 3 661 2 795 + 31 %

Autres produits d'exploitation 898 834 + 8 %

Produits d'exploitation 4 559 3 629 26 %

( * ) Données financières non auditées

( ** ) Données financières auditées









Sur l'année 2022, l'activité Digitale regroupant les solutions de e-marketing et l'exploitation des bases de données de particuliers en recherche immobilière, affiche une hausse de 39% de son chiffre d'affaires pour s'établir à 2 764 k€ contre 1 987 k€ en 2021. L'activité phare d'Acheter-Louer.fr contribue pour près de 75% au CA du Groupe et est principalement portée par la monétisation de ses bases de données (Acheter-Louer.fr, MaLettreImmo et MaLettreHabitat).

L'activité Presse du Groupe (9% du CA Groupe), dédiée à l'ensemble des publications d'Acheter-Louer.fr (magazines thématiques du Groupe et magazines sous marque blanche pour les réseaux d'agences immobilières), est en baisse de 21% et s'élève sur l'année 2022 à 332 k€ contre 418 k€ l'an passé. Dans la continuité de la tendance du 1 er semestre 2022, la hausse des coûts de production des magazines s'est poursuivie (prix du papier, coût de l'énergie, livraison…) entrainant une diminution des communications papier des clients d'Acheter-Louer.fr. Cependant, certains de ces clients ont transféré leur budget historique de communication papier vers les solutions digitales du Groupe, plus abordables et offrant un excellent retour sur investissement.

Après un 1 er semestre en retrait, l'activité BtoB (11% du CA Groupe), destinée aux professionnels de l'immobilier au travers du magazine d'informations « Expression » et de prestations digitales, a bénéficié de l'accélération de la demande de prestations digitales sur le 2 nd semestre. Ainsi, le chiffre d'affaires de la division s'inscrit à 393 k€ contre 378 k€ en 2021 et progresse de 4% sur la période.

Les autres produits d'exploitation enregistrent, pour leur part, une croissance de 8% et s'établissent à 898 k€ contre 834 k€ en 2021. Ces derniers concernent quasiment intégralement le développement de nouveaux projets de R&D afin d'accompagner la stratégie d'innovation du Groupe destinée à renforcer son offre de services digitaux et de Data pour les professionnels de l'immobilier et de l'habitat.

Cette bonne dynamique de l'activité sur l'année 2022 porte l'ensemble des produits d'exploitation à 4 559 k€ contre 3 629 k€ en 2021, soit une croissance de 26% par rapport à l'an passé.

Par ailleurs, les récentes prises de participations réalisées au sein du capital d'acteurs du digital de l'immobilier et de la PropTech, ont permis au Groupe de renforcer et élargir son offre de services digitaux auprès des professionnels de l'immobilier et de l'habitat. Les synergies commerciales et partenariats mis en place devraient contribuer à la croissance du chiffre d'affaires dès le second semestre de l'année 2023.

Comme annoncé dans le communiqué du 30 janvier 2023 , les résultats annuels du Groupe seront très fortement pénalisés par les pertes financières générées par les indemnités dues au porteur d'OCEANE lorsque le cours servant de référence à la conversion des OCEANE est inférieur à la valeur nominale de l'action. Les actionnaires seront invités à apurer ces pertes lors de l'assemblée générale extraordinaire du 6 mars prochain par voie de réduction de capital de leur montant.

Bénéficiant d'une offre digitale bien positionnée et d'une solide base de données de 12 millions de contacts qualifiés, Acheter-Louer.fr va poursuivre sa stratégie de croissance mixte alliant déploiement organique de ses activités et prises de participations ciblées dans le Digital, la Data et les PropTech afin de devenir le leader des solutions digitales et du Data dans l'immobilier et l'habitat.

Assemblée Générale Extraordinaire – 6 mars 2023

Publication des résultats annuels 2022 – au plus tard le 28 avril 2023

