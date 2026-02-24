 Aller au contenu principal
Achats à bon compte sur Exosens après le repli post-résultats
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 16:00

Le titre Exosens gagne 6% au lendemain de l'annonce de ses résultats. Hier, le titre avait lâché 9,6% malgré une publication de bonne facture laissant apparaître un résultat net des activités poursuivies de 70,2 millions d'euros pour l'exercice 2025, en hausse de 106% par rapport à 2024 ainsi qu'un chiffre d'affaires en hausse de 22,1%.

Ce matin, Oddo BHF a confirmé son conseil "Surperformance" sur le titre assorti d'un objectif de cours relevé de 57 euros à 64 euros.

Selon l'analyste, les résultats 2025 témoignent d'une "solide exécution" et les nouveaux objectifs moyen terme font ressortir un profil de croissance attractif, avec un TMVA 2025-29e du chiffre d'affaires de 13% et de 15% pour l'EBITDA ajusté.

Le bureau d'études met en avant la montée en puissance des capacités dans l'Amplification, susceptible d'alimenter l'accélération attendue en 2027, ainsi que le dynamisme du segment D/I défense & surveillance, désormais pilier stratégique. La note souligne également un potentiel additionnel lié à l'appel d'offres de l'US Army et à d'éventuelles opérations de M&A plus structurantes.

De son côté, TP Icap met en avant des résultats "de très bonne qualité" et profite de la récente correction du titre pour relever son conseil de "conserver" à "achat", avec un objectif de cours relevé de 52 à 65 euros. "Exosens reste selon nous solidement positionné au coeur de la chaîne d'approvisionnement des JVN (jumelles de vision nocturne), avec une domination technologique sans équivalent sur le tube 16 mm, dans un marché certes cyclique mais actuellement porté par des utilisateurs finaux qui sécurisent désormais leurs volumes sur 2 à 4 ans, renforçant nettement la visibilité commerciale", juge l'analyste.

Pour rappel, Exosens anticipe pour 2026 une nouvelle croissance à deux chiffres, avec un chiffre d'affaires compris entre 520 et 540 millions d'euros et un EBITDA ajusté attendu entre 168 et 178 millions d'euros. À moyen terme, le groupe vise une croissance organique annuelle pouvant atteindre 15% pour les revenus et supérieure à 15% pour l'EBITDA ajusté, confirmant ainsi une ambition renforcée par rapport à ses précédentes perspectives.

