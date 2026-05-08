Ace Hardware est poursuivi devant un tribunal américain pour une présumée entente sur les prix de vente au détail

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Scarcella

Le géant de la distribution Ace Hardware est accusé, dans le cadre d’un nouveau procès devant un tribunal fédéral, d’avoir mis en place un système illégal à l’échelle nationale avec des milliers de ses magasins affiliés afin de fixer les prix, ce qui a entraîné une hausse des coûts pour les consommateurs.

La plainte , déposée jeudi devant le tribunal fédéral de Chicago, allègue qu'Ace et ses membres ont, pendant des années, enfreint la loi américaine sur la concurrence en coordonnant leurs prix de vente au détail et en limitant les zones d'implantation des magasins. La plainte indique que la fixation commune des prix s'est faite en parfaite synchronisation avec les magasins voisins, éliminant ainsi toute concurrence.

Un résident de l'Illinois a déposé cette action collective au nom de plus de 5 millions de personnes ayant acheté des produits chez Ace depuis 2022.

Ace a « renoncé à son engagement en faveur de la propriété locale, privilégiant la propriété par des chaînes multi-magasins, des sociétés de capital-investissement et Ace Hardware Corporation elle-même », indique la plainte. Outre Ace, la plainte cite comme défendeurs les filiales d’Ace et le fournisseur de logiciels de la société, Epicor.

Dans un communiqué, les avocats du plaignant ont déclaré: « De nombreux Américains qui travaillent dur se font facturer des prix excessifs pour des articles ménagers essentiels depuis des années. Nous voulons mettre un terme à cela. »

Ace et Epicor, basée au Texas, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Basée dans l’Illinois et fondée en 1924, Ace appartient à une coopérative d’exploitants locaux de magasins Ace à travers le pays. Ace a annoncé un chiffre d’affaires record de 10 milliards de dollars pour 2025.

La plainte allègue que la coopérative Ace, qui regroupe des milliers de magasins détenus et gérés de manière indépendante, s’est transformée en un cartel illégal par le biais du partage de données sur les prix et de restrictions concernant l’emplacement des magasins.

Selon la plainte, Ace et Epicor utilisent des logiciels de point de vente et des rapports internes pour collecter des données détaillées sur les prix et les ventes auprès des magasins membres. Ace, ses membres et Epicor utiliseraient ces données sensibles sur le plan concurrentiel pour fixer les prix, selon la plainte.

La plainte allègue que l'objectif d'Ace est de « augmenter les marges et de présenter une image de prix plus cohérente aux consommateurs ». Ace limite également la concurrence en empêchant l'ouverture de nouveaux magasins à proximité de ceux déjà existants.

La plainte réclame des dommages-intérêts d’un montant non précisé et une ordonnance du tribunal visant à mettre fin au système présumé de fixation des prix.

L'affaire est intitulée Sean Twomey c. Ace Hardware Corp et al., Tribunal fédéral de première instance du district nord de l'Illinois, n° 1:26-cv-05320.

Pour le plaignant: Steven Molo et Eric Posner du cabinet MoloLamken; Stephen Tillery et David Walchak du cabinet Korein Tillery.

Pour les défendeurs: aucune comparution à ce jour

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