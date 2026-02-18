Accueil glacial pour les résultats de Palo Alto Networks
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 17:11
Le fournisseur de solutions de sécurité informatique pour entreprises a dévoilé mardi soir, au titre du 2e trimestre de son exercice 2026, un BPA de 1,03 USD, dépassant les 0,94 USD attendus, ainsi qu'un chiffre d'affaires en hausse de 15% à 2,59 MdsUSD, contre un consensus de 2,58 MdsUSD.
Néanmoins, il a revu à la baisse ses prévisions de profit pour l'exercice 2026, prévoyant désormais un BPA compris entre 3,65 et 3,70 USD (et non plus entre 3,80 et 3,90 USD), et ce malgré une fourchette cible de revenus rehaussée à 11,28-11,31 MdsUSD (au lieu de 10,5-10,54 MdsUSD).
Palo Alto justifie ces révisions par l'intégration de plusieurs acquisitions majeures, dont la start-up israélienne Koi et Chronosphere récemment, et surtout celle de CyberArk Software en juillet dernier pour 25 MdsUSD, la plus importante opération de son histoire.
Ces récentes acquisitions stratégiques visent à renforcer les capacités du groupe dans l'intelligence artificielle appliquée à la cybersécurité, mais alourdissent fortement ses dépenses, pesant sur les profits attendus tout en augmentant les revenus à venir.
"Nous serions fortement acheteurs sur l'accès de faiblesse de l'action attendu demain à l'ouverture", réagissait toutefois Wedbush à cette publication mardi soir, réaffirmant son opinion "surperformance" et son objectif de cours à 12 mois de 225 USD.
Le broker voit d'un bon oeil les acquisitions récentes, qui s'inscrivent selon lui dans une stratégie de "plateformisation" répondant à un besoin grandissant des entreprises pour des plateformes de sécurité intégrées et IA-natives, plutôt que des solutions fragmentées.
"Palo Alto demeure l'un de nos noms favoris à détenir dans le domaine cyber en 2026 et nous continuons de penser que son approche de plateformisation constitue le bon mouvement au bon moment", concluait Wedbush dans sa note de recherche.
Valeurs associées
|154,2700 USD
|NASDAQ
|-5,65%
A lire aussi
-
Les négociations commerciales se déroulent "exactement comme les autres années", a assuré mercredi le PDG de Carrefour , Alexandre Bompard, fustigeant les propos "pas totalement responsables" de l'Ania, lobby agroalimentaire qui a accusé les supermarchés de "détruire" ... Lire la suite
-
Jeux paralympiques 2026 : les responsables ukrainiens boycottent à cause de la participation de la Russie
L'Ukraine a annoncé mercredi que ses responsables boycotteraient les évènements officiels des Jeux paralympiques de Milan-Cortina en mars pour protester contre l'autorisation donnée à des athlètes russes et bélarusses de participer à cette compétition sous leurs ... Lire la suite
-
La banque américaine Citigroup a annoncé mercredi la finalisation de la cession d'AO Citibank, entité regroupant tous ses actifs en Russie, à la société russe Renaissance Capital après obtention des dernières autorisations réglementaires. L'établissement avait ... Lire la suite
-
Sanae Takaichi a été officiellement reconduite dans ses fonctions de Première ministre par le Parlement japonais mercredi après sa victoire écrasante aux élections législatives du 8 février, avec pour priorités le budget et les questions de défense. Mme Takaichi, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer