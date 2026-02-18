 Aller au contenu principal
Accueil glacial pour les résultats de Palo Alto Networks
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 17:11

En dépit de chiffres meilleurs que prévu pour son 2e trimestre comptable, la publication de Palo Alto Networks reçoit un accueil glacial ce mercredi (-5,61% à 154,37 dollars) en raison de ses perspectives annuelles révisées du fait de ses récentes acquisitions. Cela n'empêche toutefois pas Wedbush de réaffirmer sa confiance dans le dossier, jugeant toujours pertinente la stratégie de "plateformisation" engagée par le groupe.

Le fournisseur de solutions de sécurité informatique pour entreprises a dévoilé mardi soir, au titre du 2e trimestre de son exercice 2026, un BPA de 1,03 USD, dépassant les 0,94 USD attendus, ainsi qu'un chiffre d'affaires en hausse de 15% à 2,59 MdsUSD, contre un consensus de 2,58 MdsUSD.

Néanmoins, il a revu à la baisse ses prévisions de profit pour l'exercice 2026, prévoyant désormais un BPA compris entre 3,65 et 3,70 USD (et non plus entre 3,80 et 3,90 USD), et ce malgré une fourchette cible de revenus rehaussée à 11,28-11,31 MdsUSD (au lieu de 10,5-10,54 MdsUSD).

Palo Alto justifie ces révisions par l'intégration de plusieurs acquisitions majeures, dont la start-up israélienne Koi et Chronosphere récemment, et surtout celle de CyberArk Software en juillet dernier pour 25 MdsUSD, la plus importante opération de son histoire.

Ces récentes acquisitions stratégiques visent à renforcer les capacités du groupe dans l'intelligence artificielle appliquée à la cybersécurité, mais alourdissent fortement ses dépenses, pesant sur les profits attendus tout en augmentant les revenus à venir.

"Nous serions fortement acheteurs sur l'accès de faiblesse de l'action attendu demain à l'ouverture", réagissait toutefois Wedbush à cette publication mardi soir, réaffirmant son opinion "surperformance" et son objectif de cours à 12 mois de 225 USD.

Le broker voit d'un bon oeil les acquisitions récentes, qui s'inscrivent selon lui dans une stratégie de "plateformisation" répondant à un besoin grandissant des entreprises pour des plateformes de sécurité intégrées et IA-natives, plutôt que des solutions fragmentées.

"Palo Alto demeure l'un de nos noms favoris à détenir dans le domaine cyber en 2026 et nous continuons de penser que son approche de plateformisation constitue le bon mouvement au bon moment", concluait Wedbush dans sa note de recherche.

