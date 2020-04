Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AccorInvest discute d'un prêt jusqu'à €500 mlns garanti par l'Etat-BFM Business Reuters • 30/04/2020 à 08:02









PARIS, 30 avril (Reuters) - AccorInvest, la filiale immobilière du groupe hôtelier Accor ACCP.PA discute avec plusieurs banques françaises d'un prêt garanti par l'Etat d'environ 400 millions à 500 millions d'euros, rapporte jeudi BFM Business. "Les négociations sont en bonne voie et doivent aboutir dans les prochaines semaines", indique la chaîne sur son site internet https://bit.ly/35jYUpW citant plusieurs sources. En contrepartie d'un prêt, les banques demandent à AccorInvest de s'engager à rééquilibrer ses comptes d'ici la fin de l'année via le lancement d'une augmentation de capital, qui serait souscrite notamment par Accor et le fonds Colony Capital CLNY.N , ajoute BFM Business. Personne n'était joignable dans l'immédiat chez Accor pour apporter un commentaire. NOTE: Ces informations n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ L'article de BFM Business https://bit.ly/35jYUpW ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Bureau de Paris, édité par Jean-Michel Bélot)

