Accord USA-taliban sur une baisse de la violence en Afghanistan-responsable

MUNICH, 14 février (Reuters) - Les Etats-Unis sont parvenus à un accord avec les taliban au sujet d'une baisse de la violence en Afghanistan qui pourrait aboutir à un retrait des forces américaines de ce pays, a déclaré vendredi un responsable de l'administration Trump. Cette période de sept jours durant laquelle les violences doivent diminuer en Afghanistan n'a pas encore commencé, a ajouté ce responsable qui s'exprimait devant des journalistes à la conférence sur la sécurité de Munich. Les Etats-Unis exigent que les insurgés islamistes observent une période de calme avant de conclure un accord de paix avec eux. (Jonathan Landay et Doina Chiacu version française Bertrand Boucey)

