Accord sur la restructuration de la dette de CHO Morcenx permettant un désendettement massif du Groupe

Europlasma, expert des solutions de dépollution, annonce ce jour avoir abouti à un accord tripartite permettant un désendettement du Groupe à hauteur de 21M€ d'une part, et le rachat de la part minoritaire de sa filiale CHO Power d'autre part.



Après plusieurs mois de négociations avec le principal créancier de CHO Morcenx, filiale à 100% de CHO Power elle-même détenue à 80% par Europlasma, le Groupe a conclu ce jour un ensemble d'accords multipartites devant aboutir au règlement définitif de la dette initiale de CHO Morcenx d'un montant de 21M€ et à l'acquisition de la part minoritaire de 20% du capital de CHO POWER.



Ce schéma de restructuration a été élaboré avec le soutien d'Europlasma et l'appui financier du fonds d'investissements Global Tech Opportunities 1 (ci-après « Global Tech »), affilié à Alpha Blue Ocean, partenaire financier historique, comme suit :



- Global Tech procède au rachat de la dette contractée par CHO Morcenx d'un montant de 21M€ (intérêts inclus) et de sa participation au capital de CHO Power ;



- Europlasma rachète la participation au capital de CHO Power et procède pour le compte de sa filiale CHO Morcenx au règlement de la dette après abandon partiel de créance de Global Tech ; ce règlement devant intervenir par compensation de créance avec le prix de souscription d'obligations convertibles en actions Europlasma (OCA) dont l'émission sera réservée à Global Tech, après approbation de cette émission par l'assemblée générale extraordinaire.