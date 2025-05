" Ce partenariat avec BMI complète une offre très solide de Bridger à destination de ses membres. Les États-Unis représentent le plus grand marché des droits d'exécution, et nous sommes ravis de pouvoir désormais y collecter des droits grâce à BMI", a déclaré Alexandre Saboundjian, CEO de Bridger.

(AOF) - Bridger, société de gestion des droits d’auteur qui fait partie de Llama Group SA, a conclu un accord stratégique avec BMI, la plus grande organisation de gestion des droits d’exécution publique aux États-Unis. Ce partenariat vise à améliorer significativement la collecte des droits pour les membres de Bridger. "BMI joue un rôle essentiel en tant que lien entre les auteurs-compositeurs et les entreprises ou organisations qui diffusent publiquement leur musique", précise un communiqué.

Accord stratégique entre Bridger et BMI

