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Accord préliminaire entre Samsung et le syndicat, grève suspendue
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 16:04

(Actualisé avec l'annonce d'un accord entre direction et syndicat)

par Heekyong Yang et Hyunjoo Jin

Samsung Electronics 005930.KS et son syndicat sud-coréen sont parvenus in extremis à un accord salarial préliminaire mercredi, la grève de 18 jours qui devait commencer jeudi étant ainsi suspendue.

En annonçant la suspension de cette grève, qui faisait craindre au gouvernement une perturbation de l'approvisionnement mondial en semi-conducteurs, le syndicat a précisé que l'accord salarial provisoire serait soumis au vote de ses membres entre le 23 et le 28 mai.

Avant l'annonce de cet accord, le ministre du Travail Kim Young-hoon a fait lui-même office de médiateur entre les deux parties alors que ces dernières avaient dit dans la nuit de mardi à mercredi avoir échoué à se mettre d'accord.

Sous la pression intense du gouvernement et des groupes d'entreprises, les deux parties n'ont cessé de chercher un accord sur le versement des primes pour éviter que près de 50.000 travailleurs ne se mettent en grève jeudi.

Le mouvement devait concerner les sites de Giheung, Hwaseong et Pyeongtaek, dans la banlieue de Séoul, qui constituent le coeur du secteur sud-coréen de l'intelligence artificielle.

Le premier syndicat du groupe, National Samsung Electronics Union (NSEU), avait notamment exigé la suppression du plafond pour les primes, la pérennisation du versement de 15% du bénéfice d'exploitation aux salariés et une revalorisation des salaires.

(Avec Jack Kim et Joyce Lee; version française Camille Raynaud et Benoit Van Overstraeten, édité par Augustin Turpin et Blandine Hénault)

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