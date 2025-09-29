Accord pour un rachat d'Electronic Arts par des investisseurs
29/09/2025
Selon les termes de l'accord, le consortium acquerra 100% du capital de l'éditeur de jeux vidéo pour un prix de 210 dollars par action en numéraire, impliquant une valeur d'entreprise d'environ 55 milliards de dollars.
'Le prix d'achat par action représente une prime de 25% par rapport au cours de l'action EA non affecté de 168,32 USD à la clôture du marché le 25 septembre, dernier jour de bourse entièrement non affecté', met en avant le groupe.
'Un article du Wall Street Journal de vendredi dernier suggérait de façon crédible qu'EA fera bientôt part d'un accord valorisé jusqu'à 50 MdsUSD pour en faire un groupe non coté', rappelait Wedbush un peu plus tôt dans la journée.
La transaction devrait être finalisée au premier trimestre de l'exercice 2027 et est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l'obtention des approbations réglementaires requises et l'approbation des actionnaires.
Après la clôture de la transaction, les actions ordinaires d'EA ne seront plus cotées sur aucun marché. Le groupe conservera son siège social à Redwood City, en Californie, et continuera d'être dirigé par Andrew Wilson en tant que CEO.
