Accord pour la vente des opérations US de TikTok à des investisseurs principalement américains

Le groupe chinois ByteDance, propriétaire de TikTok, a signé des accords contraignants avec trois grands investisseurs pour la vente d'un peu plus de 80% des actifs américains de la plateforme, qui seront détenus par une nouvelle entité contrôlée par des investisseurs américains et mondiaux, a déclaré jeudi le directeur général de TikTok, Shou Zi Chew, à des employés.

Cette opération, réclamée par l'administration du président américain Donald Trump pour éviter à TikTok d'être interdite aux Etats-Unis, permet d'avancer vers l'épilogue d'un feuilleton qui a alimenté ces dernières années l'incertitude autour de l'avenir de la plateforme sur le territoire américain.

Donald Trump avait initialement tenté en 2020, au cours de son premier mandat, d'interdire TikTok aux Etats-Unis, où l'application de vidéos est désormais utilisée régulièrement par plus de 170 millions d'Américains.

Les éléments de l'accord communiqué jeudi sont conformes à l'accord-cadre annoncé en septembre dernier par Washington et Pékin, Donald Trump repoussant alors une nouvelle fois l'ultimatum fixé à ByteDance pour céder les opérations américaines de TikTok à des investisseurs américains.

Le groupe a informé jeudi ses employés que ByteDance et TikTok avaient signé des accords contraignants avec trois investisseurs gestionnaires: Oracle ORCL.N , Silver Lake et MGX, lesquels vont former une nouvelle entité nommée TikTok USDS Joint Venture LLC.

Oracle a décliné une demande de commentaire. La Maison blanche a renvoyé les questions à TikTok.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès de TikTok.

Dans un mémo, la plateforme a déclaré que l'accord permettrait à "plus de 170 millions d'Américains de continuer à découvrir un monde de possibilités infinies dans le cadre d'une communauté mondiale vitale".

La nouvelle entité TikTok aux Etats-Unis va être contrôlée à 50% par un consortium de nouveaux investisseurs, parmi lesquels Oracle, Silver Lake et MGX - basé à Abou Dhabi -, qui détiendront chacun 15%.

Une participation de 30,1% sera détenue par des filiales de certains investisseurs actuels de ByteDance, tandis que ByteDance va conserver 19,9%, est-il écrit dans le mémo.

(David Shepardson à Washington, Kritika Lamba à Bangalore; version française Jean Terzian)