ACCORD ENTRE TONNER DRONES ET YORKVILLE POUR REPORTER AU 5 JUIN 2024 LA DATE DE MATURITE DES OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS ENCORE EN CIRCULATION A CETTE DATE

Cannes, le 15 novembre 2023 à 18h



Tonner Drones (FR001400H2X4 - ALTD) annonce la conclusion, le 15 novembre 2023, avec un de ses principaux créanciers financiers, la société Yorkville Advisors (« Yorkville »), d’un avenant aux termes et conditions des 23 000 obligations convertibles en actions (« OCA ») émises le 5 juin 2023.



Les termes et conditions desdites OCA prévoyaient initialement une date de maturité des OCA au 5 décembre 2023, étant précisé que les OCA qui n’étaient pas encore, à cette date, converties en actions Tonner Drones auraient dû être remboursées en numéraire.



Tonner Drones et Yorkville sont convenus, le 15 novembre 2023, de reporter cette date de maturité au 5 juin 2024.



Il est précisé que, conformément au communiqué de presse de Tonner Drones en date du 7 juin 2023, les OCA qui n’auront pas été converties ou remboursées au plus tard à leur date de maturité, telle que modifiée, pourront être remboursées par Tonner Drones, à la demande du porteur d’OCA, en actions sur la base d’un prix par action correspondant à 80% du cours moyen pondéré des volumes de l’action Tonner Drones observé à la date considérée. Pour information, à la date du présent communiqué, aucune des 23.000 OCA émises le 5 juin 2023 n’a été convertie en actions.