Accor voit son réseau mondial fonctionner à 70% début juillet Reuters • 03/06/2020 à 12:40









PARIS, 3 juin (Reuters) - Accor ACCP.PA a déclaré mercredi dans un communiqué : * ACCOR PRÉVOIT LE RETOUR DE PLUS DE 70% DE SON RÉSEAU MONDIAL D'ICI DÉBUT JUILLET * ACCOR A CONSTATÉ UN REGAIN D'INTÉRÊT POUR LA DEMANDE DE VOYAGES AVEC UNE AUGMENTATION DE +100% DES RÉSERVATIONS D'HÔTELS * EN FRANCE, SUR LES 1.573 HÔTELS QUE COMPTE LE GROUPE, PLUS DE 900 SONT AUJOURD'HUI OUVERTS, SOIT PLUS DE 50% DES ÉTABLISSEMENTS DU PARC * LA TENDANCE DEVRAIT SE POURSUIVRE DANS LES SEMAINES À VENIR À LA SUITE DES ANNONCES GOUVERNEMENTALES Pour plus de détails, cliquez sur ACCP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +3.34%