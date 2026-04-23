Accor: ventes en baisse au 1T, le conflit au Moyen Orient commence à peser

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Le géant français de l'hôtellerie Accor a publié jeudi un chiffre d'affaires en baisse de 2,7% à 1,31 milliard d'euros au premier trimestre, pénalisé par les effets de change, et indiqué que son activité au Moyen-Orient était "fortement" affectée par le conflit en cours.

A taux de change constant, le chiffre d'affaires du groupe ressort en hausse de 2,3%.

"L’activité au Moyen-Orient, et en particulier aux Émirats Arabes Unis, a été fortement impactée tandis que la demande dans les autres [zones géographiques] se tient à ce stade (...) L’évolution du conflit et ses impacts sont incertains", écrit le groupe dans un communiqué.

La région représentait en 2025, "8% du portefeuille de chambres et 12% du volume d'affaires des chambres", précise-t-il.

Accor a "mis en place des mesures de protection des résultats qui nous permettent de minimiser l’impact de la situation sur notre performance, de préparer le rebond et de capturer la croissance dans les zones qui bénéficient temporairement d’une demande plus soutenue comme l'Europe ou l'Asie du Sud Est", précise le PDG Sébastien Bazin, cité dans le communiqué.

La situation au Moyen-Orient est suivie "avec attention par la direction du groupe", a souligné la directrice financière Martine Gerow lors d'un échange téléphonique avec des journalistes.

"La région Moyen-Orient est restée avec un RevPar (revenu par chambre, indicateur phare) positif sur le premier trimestre avec notamment un très bon début d'année", selon Mme Gerow, "le mois de mars est effectivement négatif", avec une baisse d'activité "concentrée (...) sur les Émirats".

En mars, cette baisse s'explique "quasiment exclusivement" par un repli du taux d'occupation, "la baisse des prix est limitée, elle est un peu plus prononcée sur le mois d'avril. On voit une stabilisation des taux d'occupation aux Émirats sur le mois d'avril à un taux assez faible entre 20 et 30%", a-t-elle ajouté.

Les Émirats Arabes Unis affichent un RevPAR en baisse de 9% au premier trimestre tandis que ceux de l’Arabie Saoudite et de l’Egypte sont restés en croissance, selon le communiqué.

Accor, détenteur des enseignes Ibis, Sofitel, Novotel, Mercure ou encore Pullman, avait annoncé des enquêtes externe et interne après des mises en cause des pratiques du groupe en matière de droits humains.

"Les travaux sont en cours et nous avons pour objectif pour finaliser ces travaux d'ici l'assemblée générale", prévue le 27 mai, a précisé Martine Gerow.