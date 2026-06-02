Accor reconnu "Leader" pour ses achats responsables

Le groupe hôtelier obtient le plus haut niveau de maturité pour l'intégration des enjeux de durabilité dans ses processus d'achat et la gestion de ses fournisseurs, selon la norme ISO 20 400.

Accor annonce avoir obtenu le niveau de maturité "Leader", le plus élevé, à l'issue d'une évaluation indépendante de ses pratiques d'achats responsables fondée sur la norme internationale ISO 20400.

Cette reconnaissance souligne l'intégration des critères de développement durable dans les décisions d'achat, les relations avec les fournisseurs et la gouvernance du groupe. L'évaluation met notamment en avant la solidité du Plan de contrôle des fournisseurs, déployé dès les appels d'offres et tout au long des contrats afin d'assurer la conformité, la gestion des risques et l'amélioration continue.

L'audit a également salué la feuille de route Achats responsables 2026, jugée claire dans ses priorités, ses objectifs et les ressources mobilisées, ainsi que la répartition des responsabilités entre la direction, les équipes achats responsables et les équipes locales.

Selon le groupe, cette reconnaissance conforte son positionnement dans le développement de chaînes d'approvisionnement durables et bas carbone au sein du secteur hôtelier.

Le titre Accor progresse de 0,4% à Paris mais affiche un repli supérieur à 5% depuis le début de l'année.