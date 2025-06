Accor : rebondit sur 41,2E repasse les 42E information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 11:19









(CercleFinance.com) - Accor rebondit sur 41,2E -avant même d'avoir comblé le 'gap' des 40,8E du 24 avril et repasse les 42E.

La récente cassure des 43,5E préfigurait le retour vers 39,3E, ex-'gap' du 22 avril, puis le test du palier de soutien des 39E.





Valeurs associées ACCOR 41,9700 EUR Euronext Paris +1,82%