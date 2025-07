Accor: progression de plus de 9% de l'EBE courant semestriel information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 09:59









(Zonebourse.com) - Accor dévoile un BPA en baisse à 0,80 euro au titre des six premiers mois de 2025, contre 0,89 euro au premier semestre 2024, et un excédent brut d'exploitation courant (EBE courant) en progression de 9,4% à 552 millions d'euros (+13,4% à taux de change constant).



Il affiche un chiffre d'affaires de près de 2,75 milliards d'euros, en hausse de 2,5% (+5,1% à changes constants), dont +0,1% pour la division Premium, Milieu de Gamme et Économique et +5,6% pour la division Luxe & Lifestyle, ainsi qu'un RevPAR en hausse de 4,6%.



'Ces performances solides confirment la qualité de notre portefeuille de marques et la pertinence de notre présence géographique diversifiée et sont le fruit de la discipline opérationnelle et financière que le groupe met en oeuvre', commente son PDG Sébastien Bazin.



'À taux de change constant, pour l'année 2025, nous confirmons nos perspectives de croissance du RevPAR, du réseau et de l'EBE courant, en ligne avec nos perspectives de la Journée Investisseurs de juin 2023', poursuit le dirigeant de la chaine hôtelière.





Valeurs associées ACCOR 44,3700 EUR Euronext Paris -10,18%