Accor: programme de rachat d'actions finalisé

(CercleFinance.com) - Accor annonce la finalisation de son programme de rachat d'actions de 400 millions d'euros annoncé le 22 février dernier, à l'issue duquel il a acquis 9.923.228 actions à un prix moyen de 40,31 euros, titres qui seront annulés dans les prochaines semaines.



Une première tranche de rachat d'actions, pour 275 millions d'euros, a été réalisée auprès de Jinjiang International le 11 mars. Cette transaction portait sur sept millions d'actions à un prix unitaire de 39,22 euros.



Le solde du programme de rachat d'actions, lancé le 20 mars par la chaine hôtelière pour 125 millions d'euros, a été finalisé le 4 avril, avec l'acquisition de 2.923.228 titres à un prix moyen de 42,93 euros.





