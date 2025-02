Accor: placement obligataire réalisé pour 600 millions information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - À la suite de la publication de résultats 2024 records la semaine passée, Accor indique avoir procédé avec succès au placement d'une émission obligataire à huit ans d'un montant de 600 millions d'euros, assortie d'un coupon de 3,50%.



Cette opération permet au groupe hôtelier de profiter des bonnes conditions de marché actuelles et d'étendre significativement la maturité moyenne de sa dette. Le produit de l'émission sera utilisé pour ses besoins généraux.



'Le succès de cette émission reflète la qualité de crédit d'Accor et la confiance des investisseurs dans son modèle économique, son potentiel de croissance et sa structure financière', commente-t-il.





Valeurs associées ACCOR 46,79 EUR Euronext Paris 0,00%