Accor: placement obligataire largement sursouscrit
Selon la chaine hôtelière, ce taux de sursouscription 'reflète la qualité du crédit d'Accor et la confiance des investisseurs dans son modèle économique, son potentiel de croissance et sa structure financière'.
Cette opération lui permet de profiter des bonnes conditions de marché actuelles et d'étendre la maturité moyenne de sa dette. Le produit de l'émission sera alloué au refinancement de l'obligation de 600 millions d'euros maturité 4 février 2026.
Valeurs associées
|42,9300 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
