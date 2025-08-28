Accor: placement obligataire largement sursouscrit information fournie par Cercle Finance • 28/08/2025 à 08:00









(Zonebourse.com) - Accor indique avoir procédé avec succès au placement d'une émission obligataire à sept ans d'un montant de 500 millions d'euros, assortie d'un coupon de 3,625%, une opération qui a été sursouscrite plus de trois fois.



Selon la chaine hôtelière, ce taux de sursouscription 'reflète la qualité du crédit d'Accor et la confiance des investisseurs dans son modèle économique, son potentiel de croissance et sa structure financière'.



Cette opération lui permet de profiter des bonnes conditions de marché actuelles et d'étendre la maturité moyenne de sa dette. Le produit de l'émission sera alloué au refinancement de l'obligation de 600 millions d'euros maturité 4 février 2026.





