Accor nomme Jean-Claude Balanos à la direction franchise en France
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 16:05
Accor annonce la nomination de Jean-Claude Balanos en tant que Chief Operating Officer - Franchise France pour les marques Premium, Milieu de Gamme et Economie. Basé à Paris, il intègre le comité de direction de Karelle Lamouche, CEO Europe & Afrique du Nord sur ce périmètre.
Dans ses nouvelles fonctions, il aura pour mission de renforcer la qualité opérationnelle, la création de valeur et les relations avec les partenaires franchisés, un levier central de la stratégie du groupe. La franchise constitue en effet un mode de développement privilégié pour soutenir l'expansion du réseau et la performance des marques en France.
Fort de plus de 38 ans d'expérience au sein d'Accor, Jean-Claude Balanos a débuté en hôtellerie opérationnelle avant d'occuper plusieurs postes de direction d'hôtels en France et en Espagne. Il a ensuite évolué au sein des opérations régionales et des équipes commerciales.
Il occupait récemment le poste de Senior Vice President Operations Franchise France pour cette division. Par ailleurs, il siège au conseil d'administration de la Fédération Française de la Franchise.
Le titre recule de 0,6% dans un CAC 40 en contraction de 0,8%.
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