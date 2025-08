Accor: lancement d'une seconde tranche de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 04/08/2025 à 09:36









(Zonebourse.com) - Accor fait part ce lundi du lancement d'une seconde tranche de son programme de rachat d'actions de 440 millions d'euros, présenté en marge de la publication de ses résultats annuels 2024, le 20 février dernier.



Cette seconde tranche porte sur un montant de 240 millions d'euros, la première tranche pour 200 millions ayant été finalisée le 23 mai dernier. Un mandat a été conclu avec un prestataire de services d'investissement pour sa réalisation.



La chaine hôtelière précise que le prix par action ne pourra excéder le prix maximum de 80 euros fixé par l'assemblée générale mixte des actionnaires du 28 mai. Les actions rachetées seront affectées à l'objectif d'annulation.





Valeurs associées ACCOR 42,3100 EUR Euronext Paris +0,07%