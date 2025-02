Accor : EBE courant record en 2024 et maintien des objectifs 2023-2027

(AOF) - Pour l’exercice 2024, Accor enregistre un chiffre d’affaires de 5,606 milliards d’euros en hausse de 11% par rapport à l’exercice 2023. Cette augmentation se décline en une hausse de 5% pour la division Premium, Milieu de Gamme et Économique et de 19% pour la division Luxe & Lifestyle. Toutefois, le résultat net part du groupe est de 610 millions d'euros pour 2024 contre 633 millions d'euros en 2023. Le résultat net dilué, part du groupe, par action est en hausse à 2,33 euros contre 2,22 euros en 2023 grâce à un nombre moyen d'actions en circulation plus faible suite aux rachats d'actions.

L'excédent brut d'exploitation courant (EBE courant) du groupe s'établit à 1,12 milliards d'euros pour l'exercice 2024, soit un nouveau record pour Accor et en progression de 12% par rapport à l'exercice 2023. "Cette performance est liée à la résilience du RevPAR, la croissance du portefeuille, l'amélioration de la marge de l'activité M&F, une discipline stricte sur les coûts des Services aux Propriétaires et le développement de l'activité de Actifs Hôteliers et Autres (notamment dans la division Luxe & Lifestyle) combiné à quelques acquisitions (Potel & Chabot et Rikas)", fait savoir le groupe hôtelier.

Au cours de l'exercice 2024, le free cash flow récurrent du groupe s'est amélioré passant de 596 millions d'euros en 2023 à 614 millions d'euros en 2024. Le taux de conversion en cash s'affiche donc à 55%, en ligne avec l'objectif du groupe.

Accor soumettra à l'approbation de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 28 mai 2025 le paiement d'un dividende ordinaire de 1,26 euro par action, en augmentation de 7% par rapport au dividende versé en 2024.

Accor confirme ses perspectives à moyen terme telles que communiquées lors du Capital Market Day du 27 juin 2023 pour la période 2023-2027: une croissance annuelle du RevPAR entre 3% et 4%, une croissance de l'EBE courant entre 9% et 12%, une conversion en Free Cash-flow récurrent supérieure ou égale à 55%.

Le groupe confirme aussi un retour aux actionnaires d'environ 3 milliards d'euros sur la période 2023-2027 incluant notamment un programme de rachat d'actions pour un montant de 440 millions d'euros au cours de l'exercice 2025.

Points clés

- Premier opérateur hôtelier mondial, créé en 1967, avec plus de 40 % du marché (hors France, 1/3 du marché), leader en Asie-Pacifique, Moyen-Orient-Afrique et Amérique latine ;

- Parc hôtelier de 5 600 hôtels exploités sous 45 marques, 10 000 restaurants & bars dans 100 pays, du luxe pour 26 % des revenus sous les marques Fairmont, Raffles, Sofitel … au milieu de gamme (34 %) et aux hôtels économiques Adagio, Ibis, Mercure, Novotel…;

- Activité de 5,1 Mds€ équilibrée au niveau mondial et répartie en deux divisions : « Premium, Milieu de Gamme & Économique » et « Luxe & Lifestyle », regroupant conciergerie, location de résidence de luxe ou services digitaux pour hôteliers… ;

- Deux ambitions : dans l’hôtellerie, consolidation du leadership de Ibis, Novotel et Pullman et densification du réseau via les marques de Mövenpick, Mercure, Handwritten et Greet / dans le luxe & lifestyle, croissance forte tirée par la valorisation des marques Orient Express, Raffles et Fairmont, Sofitel, MGallery, Emblems et Ennismore ;

- Capital caractérisé par la présence des opérateurs hôteliers chinois Jin Jiang et Huazhu (respectivement 9,6 % et 6,5 %) et du fonds qatari QiA (8,9 %), avec un conseil de 13 administrateurs présidé par le directeur général Sébastien Bazin.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires : fondée sur la diminution des besoins en fonds propres par l’« asset light » / vente des murs et contrôle de la gestion, plan de cessions d’actifs d’ici 2025 chez AccorInvest / conçue pour la création de trafic via un portefeuille étendu de marques mondiales, une distribution maximisant la conversion en nuitées, la fidélisation et les partenariats avec des distributeurs tel Amadeus / diversifiée dans les services aux propriétaires, dont la contribution sera positive en 2024 au bénéfice d’exploitation / soutenue par l’innovation permanente, dans les process & outils et les organisations : plateforme unique de services partagés pour les 2 divisions, plateforme de distribution et réservation pour le programme de fidélité ALL ;

- Stratégie environnementale « Planet 21 » visant 0 carbone en 2050 pour les hôtels Accor : 2025 : baisse de 25,2 % des émissions en interne et de 15 % chez des fournisseurs / élimination des plastiques à usage unique, « emprunt vert …» ;

- Retombées du partenariat stratégique avec le chinois Huazhu Hotels Group, visant à renforcer les marques Ibis, Mercure et Novotel en Chine, Taïwan et Mongolie et de celui avec IDeaS pour la gestion des revenus du portefeuille d’activités ;

- Structure financière maîtrisée avec, à fin juin, 1,9 Mds€ de liquidités et un autofinancement libre récurrent de 120 M€ face à 2 ,9 Mds€ de dette nette.

Défis

- Forte exposition à l'Europe qui contribue à près de 40 % du bénéfice d’exploitation ;

- Réalisation des ambitions fortes en Inde - une trentaine d’ouvertures d’ici 2028 ;

- Après une hausse de 11 % du chiffre d’affaires et du bénéfice par action au 1 er semestre, objectifs 2024 relevés : croissance de 4 à 5 % % du RevPar, excédent brut d’exploitation autour de 1,1 Md€ ;

- Stratégie 2023-2027 avec des objectifs financiers pour chacune des divisions : « Premium, Mid & Eco » : hausse annuelle de 2,5 à 3,5 % du réseau, de 2 à 4 % du RevPar, de 4 à 7 % du bénéfice d’exploitation ; « Luxe & Lifestyle » : croissance annuelle de 8 à 3,5 % du réseau, de 3 à 5 % du RevPar, de 11 à 13 % du bénéfice d’exploitation / pour le groupe : croissance annuelle de 3 à 5 % du réseau, de 3 à 4 % du RevPar et de 6 à 10 % du bénéfice d’exploitation ;

- Dividende 2023 de 1,18 € après rachat d’actions au cours du 1 er trimestre et volonté d’un retour aux actionnaires de 3 Mds€ environ entre 2023 et 2027.