Accor: de nouvelles ouvertures prévues en Inde en 2024

(CercleFinance.com) - Après une année 2023 faste en Inde, Accor annonce préparer d'autres ouvertures stratégiques en 2024, qui viendront consolider son rang parmi les principaux groupes hôteliers internationaux présents dans le pays (en nombre de chambres).



L'année dernière, la chaine française a signé onze hôtels stratégiques, un record, et a inauguré six hôtels phares répartis dans tout le pays, lui permettant ainsi d'ajouter près de 1.000 chambres à son portefeuille local.



Accor exploite actuellement un portefeuille diversifié de 62 hôtels en Inde, et sa stratégie de croissance pour 2024 inclut l'ouverture de six hôtels dans les segments premium, milieu de gamme et économique, ainsi que de trois hôtels luxe et lifestyle.





Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +0.16%