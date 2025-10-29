information fournie par Reuters • 29/10/2025 à 13:08

Accor annonce la signature du Sofitel Jabal Omar Makkah en Arabie Saoudite

Accor SA ACCP.PA :

* ACCOR RENFORCE SON PORTEFEUILLE LUXE EN ARABIE SAOUDITE AVEC LA SIGNATURE DU SOFITEL JABAL OMAR MAKKAH

* OUVERTURE PRÉVUE EN 2026, AVEC 1.141 CHAMBRES ET SUITES

Texte original [https://tinyurl.com/4hcyjumr] Pour plus de détails, cliquez sur ACCP.PA

(Rédaction de Gdansk)