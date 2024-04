Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accor: accord avec l'ADEME pour la transition écologique information fournie par Cercle Finance • 09/04/2024 à 13:25









(CercleFinance.com) - Accor annonce avoir signé avec l'ADEME, l'agence française en charge de la transition écologique, un accord-cadre de trois ans (2024-2027) pour soutenir et accélérer la transition écologique des établissements sous enseigne du groupe hôtelier en France.



Cet accord prévoit différents axes de travail avec des objectifs associés, qui couvriront par exemple la décarbonation des établissements, la mobilité durable, la réduction du gaspillage alimentaire ou encore l'adaptation au changement climatique.



Pour chacun des axes de la convention, l'ADEME a nommé un référent expert qui suivra le dossier avec les équipes Accor. Une gouvernance de pilotage global sera mise en place et des aides pourront être apportées par l'ADEME afin de co-financer certains projets.





