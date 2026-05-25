Accor : 5% à 46,94E

Accor s'envole de 5% à 46,94E et renoue avec ses sommets du 17 avril : de nouveaux espoirs de paix alimentent la conviction que le tourisme pourrait revenir à la normale cet été, la pénurie de kérosène serait évitée, les billets d'avion ne flamberaient pas... et les touristes cesseraient d'annuler leurs déplacements aux Etats Unis pour la Coupe du Monde de foot (il y a une véritable hémorragie depuis 2 mois).

Accor pourrait alors revenir combler le "gap" des 48,47E du 27 février et tester dans la foulée le zénith annuel des 50E des 17,18 et 19 février en intraday.