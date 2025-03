Accor: 100 millions de membres pour le programme ALL information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 10:42









(CercleFinance.com) - Accor annonce que son programme de fidélité et de récompenses, ALL, a enregistré son cent millionième membre : le nombre de membres a doublé en cinq ans et sur la seule année 2024, ALL a ainsi gagné 11 millions de membres.



La chaine hôtelière rappelle que ce programme offre un accès direct à plus de 5.600 hôtels et resorts, à plus de 45 enseignes allant de l'économique au luxe et plus de 7.700 'Limitless Experiences' acquises dans le monde entier.



Son objectif est d'augmenter le trafic et les revenus directs des propriétaires d'hôtels, d'offrir aux clients Accor un vaste choix et de permettre aux membres ALL de 'vivre leurs passions au travers d'innombrables récompenses, services et expériences'.





