Accenture s'intéresse à l'acquisition du français Orlade
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 12:50
Orlade et ses filiales emploient environ 200 personnes, principalement à Paris et Bordeaux, avec des implantations à Montréal et Brisbane. Ces équipes rejoindraient la pratique Infrastructure et Capital Projects d'Accenture Industry X.
Cette acquisition s'inscrit dans un contexte où seuls 6% des grands projets mondiaux respectent les délais initiaux, selon Accenture, tandis que deux tiers dépassent les prévisions avec un surcoût moyen de 29%.
Koen Deryckere, directeur France & Benelux d'Accenture, estime que l'opération 'renforcerait notre position en France et boosterait notre capacité à réinventer la gestion des projets industriels'. Les fondateurs d'Orlade soulignent que le rapprochement avec Accenture permettrait de combiner expertise sectorielle et technologies avancées, notamment l'intelligence artificielle générative.
Les termes financiers n'ont pas été dévoilés et la finalisation reste soumise aux conditions usuelles de clôture.
