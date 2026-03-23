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Accenture s'allie à Databricks pour développer l'IA en entreprise
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 09:53

Accenture indique s'associer à Databricks, spécialiste des données et de l'IA, pour aider les entreprises mondiales à exploiter pleinement leurs données et à généraliser l'adoption d'applications et d'agents d'IA.

Dans le cadre d'une extension stratégique de leur partenariat, les deux sociétés lancent Accenture Databricks Business Group, dont l'objectif est d'aider les clients à adopter Databricks comme plateforme centrale des données et d'IA.

Ensemble, ils permettront aux clients de tirer parti des dernières innovations de Databricks, notamment Lakebase (bases de données Postgres sans serveur conçues pour l'IA), Genie (pour permettre à tout employé de dialoguer avec ses données) et Agent Bricks (pour créer des agents de haute qualité basés sur les données de l'entreprise).

Des clients de divers secteurs, tels qu'Albertsons, BASF et Kyowa Kirin International, collaborent avec Accenture et Databricks pour concevoir des bases de données prêtes pour les agents et des applications d'IA basées sur leurs données d'entreprise.

Accenture Databricks Business Group sera soutenu par plus de 25 000 professionnels formés sur Databricks, afin d'aider les clients communs aux deux entreprises à déployer Lakebase, Genie, Agent Bricks et Lakehouse.

En parallèle, les deux partenaires renforcent leur engagement académique en Inde via un programme d'excellence destiné aux futurs ingénieurs d'Accenture. Ce projet s'inscrit dans le plan d'investissement de 250 MUSD de Databricks dans la région sur trois ans.

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