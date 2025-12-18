Accenture : revenus en hausse de 6% au premier trimestre, repli de sa marge opérationnelle

(AOF) - Au premier trimestre de l’exercice 2025/2026 clos le 30 novembre, Accenture a vu son chiffre d’affaires progresser de 6%, à 18,7 milliards de dollars. Il se situe dans le haut de la fourchette de prévisions communiquée par l'entreprise :18,1-18,75 milliards de dollars. En revanche, la marge opérationnelle s’est installée à 15,3%, en baisse par rapport à celle de 16,7% observée il y a un an. De son côté, le bénéfice ajusté par action s’est élevé à 3,94 dollars, en hausse de 10% par rapport à la même période un an plus tôt, là où les analystes tablaient sur 3,74 dollars.

Pour l'ensemble de l'exercice, la société dédiée à la transformation digitale et à l'innovation a confirmé viser une croissance de son chiffre d'affaires annuelle entre 2 et 5% en devises locales. La marge opérationnelle devrait désormais être comprise entre 15,2 et 15,4%, soit une progression de 50 à 70 points de base. Le bénéfice ajusté par action devrait s'établir entre 13,52 et 13,90 dollars, soit une hausse de 5 à 8%.

AOF - EN SAVOIR PLUS