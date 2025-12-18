 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Accenture : revenus en hausse de 6% au premier trimestre, repli de sa marge opérationnelle
information fournie par AOF 18/12/2025 à 14:06

(AOF) - Au premier trimestre de l’exercice 2025/2026 clos le 30 novembre, Accenture a vu son chiffre d’affaires progresser de 6%, à 18,7 milliards de dollars. Il se situe dans le haut de la fourchette de prévisions communiquée par l'entreprise :18,1-18,75 milliards de dollars. En revanche, la marge opérationnelle s’est installée à 15,3%, en baisse par rapport à celle de 16,7% observée il y a un an. De son côté, le bénéfice ajusté par action s’est élevé à 3,94 dollars, en hausse de 10% par rapport à la même période un an plus tôt, là où les analystes tablaient sur 3,74 dollars.

Pour l'ensemble de l'exercice, la société dédiée à la transformation digitale et à l'innovation a confirmé viser une croissance de son chiffre d'affaires annuelle entre 2 et 5% en devises locales. La marge opérationnelle devrait désormais être comprise entre 15,2 et 15,4%, soit une progression de 50 à 70 points de base. Le bénéfice ajusté par action devrait s'établir entre 13,52 et 13,90 dollars, soit une hausse de 5 à 8%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

ACCENTURE-A
227,650 EUR Tradegate -2,86%
ACCENTURE-A
274,060 USD NYSE 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank