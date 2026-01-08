 Aller au contenu principal
Accenture renforce son offre pour la distribution via un investissement stratégique dans Profitmind
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 14:07

Le géant du conseil au sein de l'écosystème de l'intelligence artificielle investit dans une plateforme décisionnelle capable d'automatiser les processus critiques des détaillants.

Accenture a annoncé, via sa branche de capital-risque Accenture Ventures, une prise de participation accompagnée d'un partenariat stratégique dans Profitmind, une entreprise technologique spécialisée dans le secteur du commerce de détail.

Cette opération vise à intégrer une plateforme d'Intelligence Artificielle (IA) dite "agentique" pour automatiser et optimiser les cycles de décision complexes. Le géant du conseil consolide ainsi ses capacités en matière de données pour permettre à ses clients de transformer plus rapidement leurs analyses en actions opérationnelles.

La solution de Profitmind se distingue par l'utilisation d'agents intelligents capables d'interpréter des volumes massifs de données pour coordonner de manière autonome la tarification, la gestion des stocks et la planification commerciale.

Selon Jill Standish, responsable mondiale du secteur de la distribution chez Accenture, cette technologie "comble le fossé entre la connaissance et l'action grâce à l'IA agentique", offrant des recommandations prioritaires dans un marché hyperconcurrentiel.

Le directeur général de Profitmind, Mark Chrystal, souligne que ce partenariat permettra de porter cette innovation auprès d'une clientèle mondiale, simplifiant les complexités opérationnelles multi-canaux. Les conditions financières de l'opération demeurent confidentielles.

