Accenture: réalise l'acquisition d'Altus Consulting information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 14:49









(CercleFinance.com) - Accenture annonce l'acquisition d'Altus Consulting afin de renforcer ses services de conseil stratégique et de prestation de services pour les entreprises d'assurance, d'investissement et d'autres services financiers au Royaume-Uni.



Altus Consulting intervient dans les domaines de l'assurance-vie, des retraites, des investissements et de l'assurance, et entretient des relations de longue date avec de nombreuses sociétés de services financiers au Royaume-Uni.



Altus Consulting conçoit et fournit des solutions qui couvrent les régimes de retraite professionnels et individuels, les rentes, les solutions de placement et de gestion d'actifs, ainsi que les marchés spécialisés et les segments de l'assurance générale tels que l'automobile et le médical.



' Notre acquisition d'Altus Consulting accélérera notre objectif d'aider nos clients à réinventer leur entreprise, en développant des capacités numériques qui leur permettront de mieux servir les clients alors qu'ils planifient leur avenir. ' a déclaré Carmina Lees, responsable de l'assurance pour Accenture au Royaume-Uni et en Irlande.





Valeurs associées ACCENTURE-A 346,89 USD NYSE +0,48%