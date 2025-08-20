 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 976,50
-0,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Accenture rachète l'agence américaine Superdigital
information fournie par Cercle Finance 20/08/2025 à 09:42

(Zonebourse.com) - Accenture annonce l'acquisition de Superdigital, une agence américaine spécialisée dans le marketing social et l'influence. L'opération permet à Accenture Song de renforcer son offre de services couvrant toute la chaîne du marketing social, de la stratégie de communauté à la création de contenu et à la mesure de performance.

Fondée en 2013, Superdigital emploie plus de 40 collaborateurs et s'est distinguée par ses campagnes créatives sur les vidéos courtes et les contenus natifs des plateformes. Sean Lackey, responsable Marketing d'Accenture Song pour les Amériques, souligne que 'Superdigital apporte une force supplémentaire à l'intersection de la créativité, des données et de la technologie'.

Biz Hennigan, directrice générale de Superdigital, estime que ce rapprochement permettra d'amplifier 'l'esprit pionnier et l'approche non conventionnelle' de l'agence grâce à la technologie et à l'échelle mondiale d'Accenture Song.

Les termes financiers de la transaction ne sont pas communiqués.

Valeurs associées

ACCENTURE-A
255,960 USD NYSE +2,71%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank