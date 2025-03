Accenture: rachat de Soben dans la gestion de projets information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 17:06









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé mardi l'acquisition de Soben, une agence de conseil dédiée au secteur de la construction, afin notamment de renforcer ses capacités dans la gestion des projets, à commencer par la réalisation de centres de données.



Soben, qui est très présent dans les secteurs de la santé et de l'énergie, va apporter au géant américain de l'externalisation son savoir-faire en matière de management des projets et de leurs coûts associés.



L'entreprise basée à Glasgow, qui revendique un effectif d'environ 250 personnes, possède une clientèle d'entreprise qui s'étend de l'Europe (Royaume-Uni, Allemagne, Scandinavie, Pays-Bas) aux Etats-Unis en passant par le Mexique, le Brésil, l'Inde et l'Australie.



Les termes financiers de l'acquisition n'ont pas été dévoilés.





