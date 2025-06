Accenture: objectifs de BPA relevés pour l'exercice information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 13:15









(CercleFinance.com) - Accenture relève ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours, anticipant désormais un BPA compris entre 12,77 et 12,89 dollars, à comparer à une fourchette-cible qui allait de 12,55 à 12,79 dollars il y a trois mois.



Par ailleurs, s'il n'attend plus que le bas de sa fourchette-cible de marge opérationnelle qui allait 15,6 à 15,7%, le groupe resserre à la hausse celle de croissance des revenus, à 6-7% contre 5-7% en estimations précédentes.



Le cabinet de conseil en technologies publie au titre de son troisième trimestre 2024-25 un BPA en hausse de 15% à 3,49 dollars, pour une marge opérationnelle en amélioration de 80 points de base à 16,8%.



Ses revenus se sont accrus de 8% à plus de 17,7 milliards de dollars (+7% en monnaies locales), tandis que ses nouvelles commandes ont en revanche diminué de 6% à 19,7 milliards (-7% en monnaies locales).





Valeurs associées ACCENTURE-A 306,220 USD NYSE -1,88%