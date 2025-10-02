Accenture nomme Shaheen Sayed et Matt Prebble à de nouveaux postes de direction
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 17:00
Shaheen Sayed, qui dirigeait jusqu'ici les activités au Royaume-Uni, en Irlande et en Afrique (UKIA), est remplacée à ce poste par Matt Prebble, actuel responsable Data & AI pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique. Il rejoint également le Global Management Committee.
Shaheen Sayed est forte de plus de deux décennies d'expérience avec une expertise en transformations technologiques complexes. Quant à Matt Prebble, il s'est illustré par le déploiement de programmes d'adoption de l'IA, notamment auprès de grands groupes internationaux.
Valeurs associées
|244,855 USD
|NYSE
|+0,48%
A lire aussi
-
Football-"Le football ne peut pas résoudre les problèmes géopolitiques", dit le président de la Fifa
Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a déclaré jeudi que "le football ne peut pas résoudre les problèmes géopolitiques" mais qu'il véhicule un message de "paix et d'unité" alors que l'opération militaire israélienne à Gaza et d'autres conflits mondiaux alimentent ... Lire la suite
-
Face aux multiples incursions russes, les dirigeants européens cherchent à mettre en place un "mur" antidrones pour se protéger, mais le projet suscite interrogations et débat. Première étape : "capter" les menaces La réponse de l'Otan à l'incursion d'une vingtaine ... Lire la suite
-
Banques paralysées, avions cloués au sol, hôpitaux dépassés : pendant deux jours, la vie s'est arrêtée en Afghanistan quand les autorités talibanes ont coupé internet et le téléphone, prenant 48 millions d'Afghans de court. Si depuis des semaines, elles s'attelaient ... Lire la suite
-
Tesla a enregistré au troisième trimestre des livraisons en hausse de 7% sur un an, à un niveau nettement supérieur aux attentes, le signe d'un redressement après trois trimestres consécutifs de repli. Entre juillet et septembre, le constructeur américain de véhicules ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer