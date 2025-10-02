 Aller au contenu principal
Accenture nomme Shaheen Sayed et Matt Prebble à de nouveaux postes de direction
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 17:00

Accenture annonce la nomination de Shaheen Sayed au poste de Chief Commercial Officer de Reinvention Services. Elle sera chargée de renforcer l'intégration des solutions basées sur l'IA et de générer une croissance durable. Elle reste membre du Global Management Committee.

Shaheen Sayed, qui dirigeait jusqu'ici les activités au Royaume-Uni, en Irlande et en Afrique (UKIA), est remplacée à ce poste par Matt Prebble, actuel responsable Data & AI pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique. Il rejoint également le Global Management Committee.

Shaheen Sayed est forte de plus de deux décennies d'expérience avec une expertise en transformations technologiques complexes. Quant à Matt Prebble, il s'est illustré par le déploiement de programmes d'adoption de l'IA, notamment auprès de grands groupes internationaux.

Valeurs associées

ACCENTURE-A
244,855 USD NYSE +0,48%
