Accenture: Ndidi Oteh succédera à David Droga chez Song information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 14:55









(CercleFinance.com) - Accenture annonce que David Droga quittera la direction opérationnelle d'Accenture Song à la fin de l'exercice fiscal et deviendra vice-président d'Accenture.



Ndidi Oteh, actuellement responsable d'Accenture Song pour les Amériques, lui succédera au 1er septembre 2025 et rejoindra le comité de direction mondiale. Nick Law deviendra responsable de la stratégie créative et de l'expérience client d'Accenture Song.



David Droga avait pris la tête d'Accenture Song en 2021, unifiant plus de 40 entités sous une marque unique et intégrant créativité, technologie, IA et stratégie. Sous sa direction, le chiffre d'affaires est passé de 12,5 à 19 milliards de dollars, et la société a remporté de nombreuses distinctions internationales.





