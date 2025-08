Accenture investit dans Snorkel AI pour accélérer l'adoption de l'IA information fournie par Cercle Finance • 06/08/2025 à 14:15









(Zonebourse.com) - Accenture annonce un investissement stratégique via Accenture Ventures dans Snorkel AI, spécialiste de la préparation automatisée de données pour l'entraînement et l'évaluation de modèles d'intelligence artificielle (IA).



Cette initiative vise à aider les entreprises à déployer plus rapidement des solutions d'IA fiables, en particulier dans les secteurs réglementés comme les services financiers.



Les deux sociétés collaboreront à la création de solutions sectorielles fondées sur des données de formation de haute qualité. Snorkel AI intègrera également Project Spotlight, l'accélérateur vertical d'Accenture pour les entreprises de données et d'IA.



Les modalités financières de l'opération n'ont pas été divulguées.





