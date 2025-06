Accenture: investissement dans Reserv, coopération dans l'IA information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 16:55









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé mercredi avoir investi au sein de Reserv, une entreprise spécialisée dans le traitement des sinistres d'assurance à partir de l'IA.



Le groupe technologique explique que cet investissement va lui permettre de développer, en collaboration avec Reserv, des procédés visant à améliorer la précision et l'efficacité de l'ensemble de l'écosystème des sinistres.



En tant qu'administrateur tiers (TPA), Reserv fournit des services de traitement des sinistres pour les assureurs en dommages aux biens et responsabilité civile (P&C) aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.



Son approche consiste à s'appuyer sur les bases de données, les capacités analytiques et de l'IA générative pour automatiser les processus de 'back-office'.



La société utilise également l'IA et l'apprentissage automatique pour analyser les volumes massifs de données structurées et non structurées provenant de plateformes, de clients et de tiers.



Comme souvent avec Accenture, les termes financiers de l'opération n'ont pas été divulgués.



Dans un communiqué séparé, Accenture a par ailleurs officialisé le lancement d'une nouvelle initiative visant à soutenir les startups à fort potentiel dans le domaine de l'IA, en coopération avec Nvidia Inception, le un programme du fabricant de puces conçu pour aider les jeunes pousses.



L'objectif consiste à accélérer la croissance des jeunes entreprises technologiques leur permettant de faciliter un problème fréquent: celui de passer d'une idée innovante à des produits ou services prêts à être déployées à grande échelle.





