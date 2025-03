Accenture est plus optimiste sur ses perspectives annuelles

(AOF) - Accenture a relevé ses objectifs annuels. Au deuxième trimestre, clos fin février, le groupe de conseil en management, technologies et externalisation a réalisé un bénéfice net, part du groupe, de 1,79 milliards de dollars, soit 2,82 dollars par action, à comparer avec 1,67 milliard de dollars, soit 2,63 dollars par action, un an plus tôt. Il est ressorti à 2,77 dollars hors éléments exceptionnels alors que le marché anticipait 2,81 dollars par action. Dans le même temps, le chiffre d'affaires a progressé de 5% à 16,7 milliards de dollars, à comparer au consensus de 16,6 milliards de dollars.

Sur le plan commercial, Accenture a enregistré un repli de 3% de ses commandes à 20,9 milliards de dollars, dont 10,47 milliards de dollars pour le consulting et 10,44 milliards de dollars pour l'infogérance. Les commandes liées à l'intelligence artificielle générative ont atteint 1,4 milliard de dollars.

Sur l'exercice en cours, le groupe de conseil en management, technologies et externalisation table désormais sur un bénéfice par action compris entre 12,55 dollars et 12,79 dollars, en croissance de 10% à 12%, contre de 12,43 dollars à 12,79 dollars auparavant.

Le concurrent de Capgemini cible une progression de 5% à 7% de ses revenus à taux de change constants contre de 4% à 7% auparavant. L'impact des taux de change est toujours attendu négatif à hauteur de 0,5%.