Accenture: collaboration avec CrowdStrike en cybersécurité information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 14:52









(CercleFinance.com) - Accenture annonce travailler avec CrowdStrike afin d'accélérer la transformation de leur stratégie de cybersécurité.



En combinant les services de sécurité d'Accenture avec la plateforme de cybersécurité CrowdStrike Falcon, cette collaboration doit permettre d'apporter des améliorations transformatrices et des économies de coûts dans des domaines tels que les opérations de sécurité (SecOps), la gestion continue de l'exposition aux menaces et la protection des charges de travail par l'IA.



Cela permettra une visibilité, une prévention et une remédiation des menaces en temps réel, avec des coûts opérationnels optimisés, assure Accenture.





