Accenture: collaboration avec BNY Mellon

(CercleFinance.com) - BNY Mellon, la société mondiale de services financiers, collabore avec Accenture pour moderniser les offres de services financiers en mettant l'accent sur le développement et la livraison de produits de gestion et d'analyse des données.



' Les entreprises utiliseront des technologies de pointe pour libérer la puissance des données à une nouvelle vitesse afin d'aider leurs clients communs à accélérer leur croissance ' indique le groupe.



La combinaison de l'expertise d'Accenture en matière de données, d'IA et d'ingénierie de plateformes avec les services complets de données et d'analyses financières de BNY Mellon contribuera à accélérer l'introduction de nouveaux services sur les marchés privés et les technologies de gestion de patrimoine.



Les deux sociétés prévoient de poursuivre leur collaboration pour mettre sur le marché les services nouvellement développés à l'avenir afin de transformer le secteur des services financiers.



' En tirant parti des dernières technologies et de notre expertise partagée avec Accenture, nous pouvons aider nos clients à transformer leurs modèles opérationnels afin d'utiliser la puissance de leurs données pour stimuler l'efficacité et la croissance ' a déclaré Akash Shah, Chief Growth Officer de BNY Mellon.





