 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 062,36
-0,57%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Accenture annonce l'expansion de son partenariat avec Anthropic
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 16:03

Accenture et Anthropic ont annoncé une expansion de leur partenariat pour stimuler l'innovation et l'activité en IA des entreprises.

Les deux entreprises forment le groupe Accenture Anthropic Business Group - avec environ 30 000 professionnels pour recevoir une formation.

Les entreprises lanceront également une nouvelle offre conjointe pour les DSI afin de développer des logiciels alimentés par l'IA et co-développeront des solutions pour des secteurs réglementés, notamment les services financiers, les sciences de la vie, la santé et le secteur public.

" Cette expansion enthousiasmante de notre partenariat avec Anthropic aidera nos clients à accélérer le passage de l'expérimentation de l'IA à son utilisation comme catalyseur de réinvention à travers l'entreprise ", a déclaré Julie Sweet, présidente et directrice générale d'Accenture.

" Grâce à la puissante combinaison des capacités Claude d'Anthropic et de l'expertise en IA d'Accenture ainsi que de sa connaissance du secteur et des domaines fonctionnels, les organisations peuvent intégrer l'IA partout de manière responsable et rapide. "

Valeurs associées

ACCENTURE-A
270,550 USD NYSE +1,45%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank