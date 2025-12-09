Accenture annonce l'expansion de son partenariat avec Anthropic
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 16:03
Les deux entreprises forment le groupe Accenture Anthropic Business Group - avec environ 30 000 professionnels pour recevoir une formation.
Les entreprises lanceront également une nouvelle offre conjointe pour les DSI afin de développer des logiciels alimentés par l'IA et co-développeront des solutions pour des secteurs réglementés, notamment les services financiers, les sciences de la vie, la santé et le secteur public.
" Cette expansion enthousiasmante de notre partenariat avec Anthropic aidera nos clients à accélérer le passage de l'expérimentation de l'IA à son utilisation comme catalyseur de réinvention à travers l'entreprise ", a déclaré Julie Sweet, présidente et directrice générale d'Accenture.
" Grâce à la puissante combinaison des capacités Claude d'Anthropic et de l'expertise en IA d'Accenture ainsi que de sa connaissance du secteur et des domaines fonctionnels, les organisations peuvent intégrer l'IA partout de manière responsable et rapide. "
Valeurs associées
|270,550 USD
|NYSE
|+1,45%
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mardi dans l'attente de la décision et des perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed). Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 66,25 points, soit 0,14% à 47.805,57 points, et le ... Lire la suite
-
Le pape Léon a appelé au dialogue pour parvenir à une "paix juste et durable" lors d'une rencontre mardi avec le président ukrainien Volodimir Zelensky, a fait savoir le Vatican dans un communiqué. Le pape "a rappelé la nécessité de poursuivre le dialogue et renouvelé ... Lire la suite
-
La Commission européenne a accepté d'autoriser la Pologne à financer une aide publique pour la construction de sa première centrale nucléaire, a déclaré mardi le Premier ministre polonais Donald Tusk. La Pologne, qui cherche à réduire sa dépendance au charbon, ... Lire la suite
-
Le géant technologique américain Microsoft va investir 17,5 milliards de dollars en Inde, son "plus gros investissement jamais réalisé en Asie", a annoncé mardi son patron Satya Nadella sur X. "Afin de soutenir les ambitions du pays, Microsoft s'engage à investir ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer