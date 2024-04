Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accenture: acquisition dans les services IT au Japon information fournie par Cercle Finance • 08/04/2024 à 12:17









(CercleFinance.com) - Accenture a annoncé lundi le rachat de la société de conseils en technologies japonaise CLIMB, sans toutefois préciser le montant de la transaction.



Dans un communiqué, le groupe américain explique que CLIMB, fondée en 1989, s'est spécialisée dans l'intégration des systèmes et la gestion d'infrastructures informatiques.



Ses quelque 200 ingénieurs collaborent avec des groupes financiers, des entreprises industrielles, des opérateurs télécoms et des administrations publiques essentiellement basés à Maebashi, la ville où l'entreprise a été créée.





Valeurs associées ACCENTURE-A Tradegate +0.15% ACCENTURE-A LSE -100.00% ACCENTURE-A NYSE +0.85%